Κομισιόν: Εγγυήσεις στο Βέλγιο για τη χρήση ρωσικών assets

Σημαντικές εγγυήσεις για το δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει το Βέλγιο ότι δεν θα μείνει μόνο του να αντιμετωπίσει τυχόν νομικές ή οικονομικές συνέπειες από τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο βελγικό έδαφος, όπως επισημαίνει το Politico σε δημοσίευμά του.

Σε σημείωμα που επισυνάπτεται σε επιστολή προς τα κράτη-μέλη το πρωί της Δευτέρας, το οποίο τέθηκε υπόψη του Politico, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμες να επωμιστούν τους κινδύνους από τα αντίποινα της Ρωσίας τα επόμενα χρόνια.

Σε μια περαιτέρω παραχώρηση προς τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, η Κομισιόν δήλωσε ότι οι χώρες της Ε.Ε. θα αναλάβουν τους κινδύνους «και μετά την άρση της του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων».

Το Βέλγιο φοβάται ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα το έφερνε αντιμέτωπο με νομικές ενέργειες της Μόσχας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς τα μετρητά που υπόκεινται σε κυρώσεις φυλάσσονται στο χρηματοπιστωτικό αποθετήριο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Ο Ντε Βέβερ ζητά οικονομικές εγγυήσεις από την Ε.Ε. για να προστατευτεί από τους δικηγόρους του Κρεμλίνου, οι οποίοι θα μπορούσαν να πείσουν τις δικαστικές αρχές να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στη Μόσχα.

Κάτι που αποτελεί μείζονα ανησυχία για το Βέλγιο, το οποίο έχει διμερή επενδυτική συνθήκη με τη Ρωσία, η οποία υπεγράφη για πρώτη φορά το 1989.

«Οι εγγυήσεις θα αφορούσαν επίσης τους κινδύνους που απορρέουν από τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες που συνδέονται με ο πάγωμα των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει δύο άλλες επιλογές χρηματοδότησης που πρέπει να εξεταστούν εάν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του δανείου. Και στις δύο επιλογές, η Ε.Ε. θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η ίδια την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία.

Η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, έρχεται μετά τη συνάντησή της με τον Βέλγο πρωθυπουργό την περασμένη Παρασκευή, μετά από εβδομάδες συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.