Ευρωπαϊκοί φόβοι ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν τη συμφωνία για τους δασμούς

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχούν ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να επεκτείνουν τον κατάλογο των ευρωπαϊκών προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς αντιβαίνει το πνεύμα της εμπορικής συμφωνίας που υπογράφτηκε το καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς και οι υπουργοί Εμπορίου από τα 27 κράτη μέλη θα θέσουν το ζήτημα στον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες την επόμενη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η εμπορική συμφωνία του Αυγούστου μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε στόχο την άρση πολλών δασμών της Ένωσης σε αμερικανικά προϊόντα, θέτοντας παράλληλα ένα δασμολογικό ανώτατο όριο 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δασμό 50% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και σε πολλά άλλα παράγωγα προϊόντα που περιέχουν τα μέταλλα. Η Ουάσιγκτον αναθεωρεί αρκετές φορές τον χρόνο τον κατάλογο των παράγωγων προϊόντων που υπόκεινται στον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι το εύρος των αγαθών που επηρεάζονται από τον συντελεστή 50% στα μέταλλα — που υπερβαίνει επί του παρόντος τα 400 είδη — καθώς και οι πιθανοί νέοι, υψηλότεροι δασμοί σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους θα αποδυναμώσουν την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και το συμφωνημένο δασμολογικό ανώτατο όριο του 15%, δήλωσαν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν απάντησε αμέσως σε email με το οποίο ζητήθηκαν σχόλια.

Το ανώτατο όριο δασμών 15% ισχύει και για τα αυτοκίνητα, ενώ η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα καλύπτει και άλλους κλάδους στους οποίους οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν τομεακούς δασμούς στο μέλλον. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μικρός αριθμός προϊόντων της ΕΕ επωφελείται από χαμηλότερους συντελεστές, ενώ το μπλοκ έχει παρουσιάσει νομοθεσία για άρση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένες μη ευαίσθητες γεωργικές εξαγωγές.

Για την εφαρμογή της νομοθεσίας εκκρεμεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βουλευτές έχουν επισημάνει ως σημαντική πηγή ανησυχίας την ένταξη προϊόντων σε δασμούς 50% που αφορούν τα μέταλλα.

Η ΕΕ πιστεύει ότι, με βάση το πνεύμα της συμφωνίας, ο συντελεστής 15% θα πρέπει να καλύπτει βιομηχανίες πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, τα τσιπ και το ξύλο, οι οποίες αναφέρονται ρητά στη συμφωνία.

Η Κομισιόν επιδιώκει την υιοθέτηση συστήματος ποσοστώσεων που θα επιτρέπει σε μια ορισμένη ποσότητα εξαγωγών μετάλλων να λαμβάνει χαμηλότερους δασμούς, καθώς και την προώθηση μηχανισμού για την καλύτερη ρύθμιση του εμπορίου, ώστε να μην κατακλύζονται οι ευρωπαϊκές αγορές από φθηνές εισαγωγές.

Ο Σέφκοβιτς θα συναντηθεί επίσης με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ στις 23 Νοεμβρίου, ενόψει των συνομιλιών του με τον Λούτνικ την επομένη.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον ζητά μια νομικά δεσμευτική συμφωνία παρόμοια με εκείνες που διαπραγματεύτηκε με άλλους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει στις Βρυξέλλες προτάσεις για την αναθεώρηση των κανονισμών της ΕΕ που, όπως ισχυρίζονται, βλάπτουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις απευθείας σε ορισμένα κράτη μέλη, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.