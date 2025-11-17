Γερμανία: Κίνδυνο φτώχειας αντιμετώπιζε ένα στα επτά παιδιά το 2024

Ένα στα επτά παιδιά στην Γερμανία αντιμετώπιζε το 2024 κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Η κατάσταση μάλιστα έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και παραμένει καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνολικά, το 15,25% των ατόμων κάτω των 18 ετών θεωρείται ότι κινδύνευε το 2024 από φτώχεια, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια ανηλίκους. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 14%. Η Γερμανία πάντως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 19,35%, επισημαίνεται. Σύμφωνα με τον στατιστικό ορισμό, ένα άτομο θεωρείται ότι κινδυνεύει από φτώχεια, εάν διαθέτει λιγότερο από το 60% του «μέσου ισοδύναμου καθαρού εισοδήματος», ενώ λαμβάνονται υπ' όψιν και παράγοντες όπως το μέγεθος του νοικοκυριού. Για το 2024 αυτό το όριο ήταν στα 1.381 ευρώ (καθαρά) μηνιαίως, ενώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί κάτω των 14 ετών προσδιορίζεται στα 1.795 ευρώ και για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών στα 2.900 ευρώ.

Ως ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου οι ερευνητές της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρουν το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης των γονέων και το μεταναστευτικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, εάν οι γονείς έχουν απολυτήριο κατώτερου γυμνασίου χωρίς επαγγελματική κατάρτιση, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα παιδιά τους φθάνει το 41,8%, ενώ εάν οι ίδιοι οι ανήλικοι ή οι γονείς τους ήρθαν στην Γερμανία ως μετανάστες, έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Οι συνέπειες της φτώχειας είναι επίσης εμφανείς στις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Στην Γερμανία, αυτό ισχύει για το 11,3% των ατόμων κάτω των 16 ετών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 13,6%. Πιο συγκεκριμένα, στην Γερμανία το 19% των ατόμων κάτω των 16 ετών ζούσαν πέρυσι σε νοικοκυριό που δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα έπιπλά του, ενώ για το 12% των παιδιών ήταν οικονομικά αδύνατες οι διακοπές έστω και μίας εβδομάδας τον χρόνο. Το 5% έπρεπε να εγκαταλείψει δραστηριότητες αναψυχής, όπως η συμμετοχή σε έναν αθλητικό σύλλογο ή μια επίσκεψη στον κινηματογράφο και το 3% δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια.

Σε ανάλογη έρευνα της UNICEF αναδεικνύεται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά στην Γερμανία μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας, στερούμενα θρεπτική διατροφή, δραστηριότητες αναψυχής και επαρκή ρουχισμό. Οι ανισότητες επεκτείνονται και στις ακαδημαϊκές επιπτώσεις των παιδιών σε συνθήκες φτώχειας, με το ¼ από αυτά να μην μπορούν να διαβάσουν σωστά. Σύμφωνα με την έρευνα, το 44% των παιδιών που πλήττονται από φτώχεια στην Γερμανία ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες, ενώ υπάρχουν και 130.000 παιδιά άστεγα.

«Γίνονται πολύ λίγα για τα παιδιά. Όποιος κάνει πολύ λίγα για τα παιδιά, θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της Γερμανίας. Αυτά τα παιδιά αργότερα θα λείπουν ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι και ως αυτόνομοι πολίτες της χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος της UNICEF Γκέοργκ Βάλντερζε και ζήτησε στοχευμένες επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εκκίνησης και των προοπτικών των παιδιών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ