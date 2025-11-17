Πιστόριους: Ισως βιώσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, αντίδραση Μόσχας

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχολίασε τις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έως το 2029.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», δήλωσε η διπλωμάτης στο TASS.

Στις 15 Νοεμβρίου, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εκδηλωθεί πριν από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. «Παραδοσιακά αναφέραμε το 2029 ως ένα πιθανό χρονικό ορίζοντα, αλλά οι τρέχουσες αξιολογήσεις υποδεικνύουν το ενδεχόμενο ήδη από το 2028. Ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ίσως μόλις βιώσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι μας», σημείωσε ο υπουργός.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Συμμαχία διατηρεί «ισχυρές δυνατότητες αποτροπής», συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών δυνάμεων.