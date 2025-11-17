Τουρκικό πλοίο με LPG δέχτηκε επίθεση από ρωσικό drone

Ένα ρουμανικό χωριό στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο που μετέφερε αέριο σε ουκρανικό λιμάνι που βρίσκεται μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, έπειτα από επίθεση ρωσικού drone, μετέδωσε το ρουμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Digi24.

Το χωριό Plauru βρίσκεται στον Δούναβη ακριβώς απέναντι από ουκρανική πόλη Izmail, η οποία δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone χθες το βράδυ.

Τα γεγονότα υπογραμμίζουν τους επίμονους κινδύνους για τις ρουμανικές συνοριακές περιοχές λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά των λιμενικών υποδομών της νότιας Ουκρανίας. Οι αρχές στην περιφέρεια Οδησσού της Ουκρανίας ανέφεραν μια «μαζική» επίθεση στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας της 17ης Νοεμβρίου, που προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, καθώς και σε πολλά πλοία.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Digi24 ότι το πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους υγραερίου (LPG) καίγεται μόλις 500 μέτρα από το χωριό.

Το LPG tanker Orinda, που έπλεε υπό τουρκική σημαία, είχε 16 Τούρκους ναυτικούς στο πλήρωμά του, οι οποίοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση.

Ο Τούντορ Τσερνέγκα, δήμαρχος της κοινότητας Ceatalchioi, στην οποία ανήκει το Plauru, δήλωσε ότι οι αρχές ελέγχουν το χωριό «σπίτι-σπίτι» και εκκενώνουν επίσης τα ζώα. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή», επισημαίνοντας ότι το πλοίο «θα μπορούσε να εκραγεί οποιαδήποτε στιγμή».