Τζέφερσον (Fed): Μεγαλύτερα τα ρίσκα για την απασχόληση

Ο αντιπρόεδρος της Fed Φίλιπ Τζέφερσον δήλωσε τη Δευτέρα ότι βλέπει αυξημένους κινδύνους για περαιτέρω επιβράδυνση της απασχόλησης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την άποψη ότι οι φορείς άσκησης πολιτικής πρέπει να προχωρήσουν προσεκτικά καθώς τα επιτόκια πλησιάζουν το ουδέτερο επίπεδο.

«Βλέπω ότι η ισορροπία των κινδύνων στην οικονομία έχει μετατοπιστεί τους τελευταίους μήνες, με αύξηση των κινδύνων για επιβράδυνση tτης απασχόληση σε σχέση με τους κινδύνους για άνοδο του πληθωρισμού, οι οποίοι πιθανότατα έχουν αμβλυνθεί κάπως πρόσφατα» είπε ο Τζέφερσον σε ομιλία που εκφώνησε τη Δευτέρα στη Fed του Κάνσας Σίτι.

Οι δηλώσεις του Τζέφερσον δείχνουν ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια.

Eνώ Τζέφερσον αναμένει ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρώς μέχρι το τέλος του έτους, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν μια σταδιακή επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά, είπε ο ίδιος σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρόοδος προς τον στόχο της Fed για πληθωρισμό 2% φαίνεται να έχει σταματήσει, πιθανότατα αντανακλώντας την επίδραση των δασμών, σημείωσε.

«Αυτή η έλλειψη προόδου φαίνεται να οφείλεται στις επιδράσεις των δασμών, με ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των επιπτώσεων των δασμών, ενδέχεται να συνεχίζει να κινείται προς το 2%», είπε. «Ένα εύλογο βασικό σενάριο είναι ότι οι δασμοί προκαλούν μια εφάπαξ μετατόπιση στο επίπεδο των τιμών και όχι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα πληθωρισμού.»

Όσον αφορά την απόφαση για τα επιτόκια, ο Τζέφερσον δήλωσε ότι θα καθοδηγείται από τα δεδομένα και θα υιοθετήσει μια προσέγγιση όπου η κάθε απόφαση θα λαμβάνεται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. «Αυτή είναι μια ιδιαίτερα συνετή προσέγγιση αυτή την περίοδο», είπε ο Τζέφερσον.