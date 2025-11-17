«Tokenized» θέρετρο στις Μαλδίβες από τον όμιλο Τραμπ και σαουδάραβα εταίρο

Η οικογενειακή επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ και η σαουδαραβική Dar Global σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα πολυτελές θέρετρο στις Μαλδίβες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain για την προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με σχέδια που ανακοινώθηκαν την παραμονή της επίσκεψης του de facto ηγέτη του σαουδαραβικού βασιλείου στην Ουάσιγκτον.

Η Trump Organization και η εισηγμένη στο Λονδίνο Dar Global ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τα σχέδια για την ανέγερση 80 βιλών, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα των Μαλδίβων, Μαλέ.

Η ανακοίνωση για τις Μαλδίβες έγινε μια ημέρα πριν ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Η επίσκεψη, η οποία θα είναι η πρώτη του πρίγκιπα τα τελευταία επτά χρόνια, αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα άμυνας, συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και επενδύσεων.

Το βασίλειο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις μακροχρόνιες σχέσεις του με την Ουάσιγκτον και τις φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ με στόχο να συνάψει αμυντικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Dar Global και η Trump Organization σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στην οποία στηρίζονται τα κρυπτονομίσματα στο τελευταίο κατασκευαστικό τους έργο. Ο Τραμπ και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τα κρυπτονομίσματα. Η οικογενειακή αυτοκρατορία κρυπτονομισμάτων των Τραμπ απέφερε πάνω από 1 δισ. δολάρια προ φόρων τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα του Financial Times που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου για το επενδυτικό του ταμείο Affinity Partners, συμπεριλαμβανομένων 2 δισ. δολαρίων από το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα φέτος, το αμυντικό επενδυτικό όχημα Τεχνητής Νοημοσύνης MGX του Αμπου Ντάμπι αγόρασε stablecoin της World Liberty Financial - στην οποία η οικογένεια Τραμπ κατέχει μερίδιο - αξίας 2 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Η Trump Organization και η Dar Global έχουν ήδη ξεκινήσει σειρά έργων στη Μέση Ανατολή, από τους Trump Towers στη Τζέντα και το Ντουμπάι, μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ στο Κατάρ και το Ομάν.

Η πρωτοβουλία στις Μαλδίβες είναι η πρώτη φορά που τα δύο μέρη ανοίγουν το δρόμο για συμμετοχή εξωτερικών επενδυτών μέσω της διαδικασίας του «tokenisation», η οποία θα χρησιμοποιεί το blockchain για να διαιρέσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε διαφορετικά κομμάτια που μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν ψηφιακά.

Ο Έρικ Τραμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «ενθουσιασμένη που φέρνει το εμπορικό σήμα Trump στις Μαλδίβες σε συνεργασία με την Dar Global».

Πρόβλεψε ότι το μοντέλο χρηματοδότησής του θα «θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την καινοτομία στις επενδύσεις ακινήτων μέσω της διαδικασίας του tokenisation». Η ανακοίνωση των εταιρειών δεν διευκρινίζει πώς θα λειτουργεί η διαδικασία αυτή.