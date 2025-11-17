#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 22:32

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στον Ισημερινό.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.

Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

