#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil

Η Βαγδάτη επιδιώκει να λάβει περισσότερο χρόνο για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2.

Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 19:16

Η κυβέρνηση του Ιράκ συζητά την εξάμηνη εξαίρεση από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής εταιρείας Lukoil, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου, έγραψε το Reuters, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κομισιόν: Εγγυήσεις στο Βέλγιο για τη χρήση ρωσικών assets

Ο Τραμπ στηρίζει το ν/σ για κυρώσεις σε όποιες χώρες συναλάσσονται με τη Ρωσία

Βούτσιτς: Η Σερβία θέλει να αποφύγει την κρατικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο στη Lukoil για πώληση περιουσιακών στοιχείων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο