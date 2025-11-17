Ο Τίελ στα χνάρια της Softbank, πούλησε το μερίδιο του στην Nvidia

Μία εβδομάδα αφότου ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας Μασαγιόσι Σον αποκάλυψε ότι η εταιρεία του Softbank πούλησε όλο το μερίδιο των 5,8 δισ. δολαρίων που κατείχε στην Nvidia, ένας από τους πλουσιότερους Αμερικανούς, ο Πίτερ Τίελ, δήλωσε ότι έκανε το ίδιο.

Δεδομένης της θέσης του Τίελ ως ενός από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον τεχνολογικό τομέα, η ανακοίνωση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε επίπεδα «φούσκας» ή έχουν φτάσει στο ανώτατο σημείο τους.

Σε δήλωση για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, το hedge fund του Τίελ, Thiel Macro LLC, αποκάλυψε ότι πούλησε και τις 537.742 μετοχές που κατείχε στην Nvidia.

Αυτή η θέση αντιπροσώπευε περίπου το 40% των συνολικών μετοχικών θέσεων του fund, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 74 εκατ. δολάρια, έναντι 212 εκατ. δολαρίων στο τέλος Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, το Thiel Macro αποκάλυψε ότι πούλησε περίπου το ένα τέταρτο των μετοχών του στην Tesla, αν και η εταιρεία του Έλον Μασκ παραμένει η μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο του με ποσοστό 39%.

Οι πωλήσεις από την SoftBank και από τον Τίελ, καθώς και η είδηση ότι ο διάσημος short seller Μάικλ Μπέρι στοιχημάτισε σε πτώση της Nvidia, έρχονται μετά από εντυπωσιακά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, όπου οι πωλήσεις της Nvidia αυξήθηκαν κατά 56% φτάνοντας τα 46,7 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία έγινε η πρώτη εισηγμένη που η κεφαλαιοποίηση της ξεπέρασε το ορόσημο 5 τρισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα έσοδα θα φτάσουν τα 54,89 δισ. δολάρια όταν η Nvidia ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.