Αντίποινα κατά ΕΕ για τους δασμούς στον χάλυβα μελετά το Λονδίνο

Αντίμετρα κατά της προτεινόμενης αύξησης των δασμών χάλυβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει η Βρετανία, σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν καταφέρει να εξασφαλίσει συμφωνία που θα αμβλύνει τον αντίκτυπό τους.

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αντιποίνων, αφού η εγχώρια μεταλλουργική βιομηχανία της προειδοποίησε ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια πιθανώς θα επισπεύσουν τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Τον περασμένο μήνα η ΕΕ ανακοίνωσε σχέδια για μείωση των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων στον ξένο χάλυβα σχεδόν στο μισό και για διπλασιασμό των δασμών στο 50% αν ξεπεραστούν τα εν λόγω όρια.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης πώς θα επιταχύνει την αντικατάσταση των δικών της μέτρων διασφάλισης χάλυβα και πώς θα αυστηροποιήσει τις ποσοστώσεις εισαγωγής, ανέφεραν οι πηγές υπό τον όρο ανωνυμίας. Τα τρέχοντα μέτρα πρόκειται να λήξουν τον Ιούνιο.

«Η κυβέρνηση έχει δείξει τη δέσμευσή της στη χαλυβουργία εξασφαλίζοντας προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ για τους εξαγωγείς και συνεχίζουμε να διερευνούμε ισχυρότερα εμπορικά μέτρα για την προστασία των παραγωγών μας από αθέμιτη συμπεριφορά», ανέφερε το Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του να αντιμετωπίσει ζητήματα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον κλάδο. «Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την ΕΕ μετά την πρόσφατη ανακοίνωσή της».

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι είδους αντίποινα εξετάζει η κυβέρνηση κατά της Ευρώπης, ωστόσο οποιαδήποτε κλιμάκωση θα συνιστούσε μετατόπιση από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει επιδιώξει να αποφύγει την εμπλοκή στους εμπορικούς πολέμους που προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, θα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την προσπάθεια του Στάρμερ να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τις Βρυξέλλες μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από έξι χρόνια.

Η αύξηση των ευρωπαϊκών δασμών στον βρετανικό χάλυβα θα παραβίαζε το πνεύμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών τον Μάιο, δήλωσε αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης. Η κοινή δήλωση που εξέδωσαν ο Στάρμερ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Λονδίνο τότε επιβεβαίωσε την «αμοιβαία δέσμευση για ελεύθερο, βιώσιμο, δίκαιο και ανοιχτό εμπόριο» και προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο Στάρμερ αναμένεται να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική αυτή την εβδομάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει επίσης συμβιβαστική λύση ώστε να ενταχθεί στο εμβληματικό αμυντικό ταμείο της Ευρώπης, αφού απέρριψε τα αιτήματα των Βρυξελλών για συμμετοχή με 6,75 δισ. ευρώ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμπλακεί στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύσει τη χαλυβουργία της από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, καθώς αντιμετωπίζει δασμό 50% από τον Τραμπ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εισροής φθηνότερων μετάλλων από την Κίνα και άλλες ασιατικές οικονομίες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της χαλυβουργίας της, ο οποίος επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές μόλις εξαντληθούν οι ποσοστώσεις. Ο μηχανισμός αυτός λήγει τον Ιούνιο και η ΕΕ εργάζεται για την αντικατάστασή του με πιο μόνιμη ρύθμιση.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι τα νέα μέτρα της Ευρώπης θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μικρή εναπομένουσα δική της παραγωγή χάλυβα. Η ΕΕ αποτελεί κρίσιμη αγορά, καθώς περισσότερα από τα τρία τέταρτα των βρετανικών εξαγωγών χάλυβα κατευθύνθηκαν στην Ενωση πέρυσι.

«Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χαλυβουργία του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε πρόσφατα ο Gareth Stace, γενικός διευθυντής της UK Steel. «Η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει την εμπορική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζοντας ποσοστώσεις ανά χώρα, διαφορετικά ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή».