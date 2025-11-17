Γάζα: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστινίους

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 20:46

Άλλοι δύο Παλαιστίνιοι έπεσαν νεκροί σήμερα από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όταν ορισμένοι Παλαιστίνιοι πέρασαν την «Κίτρινη Γραμμή» – πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός – και θεωρήθηκαν «άμεση απειλή» καθώς άφηναν στο έδαφος «ύποπτα αντικείμενα». Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των «τρομοκρατών», σκοτώνοντας έναν εξ αυτών, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή.

Στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν «τρομοκράτη για να εξαλείψουν την απειλή» που αντιπροσώπευε για τους αυτούς.

Παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, οι IDF έχουν καταστήσει σαφές ότι οι δυνάμεις τους θα λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, περίπου 270 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Έκτοτε, σχεδόν 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

