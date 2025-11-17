#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βέλγιο: Συμφωνία για την απόκτηση αμυντικών drones λετονικής κατασκευής

Ο βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι υπέγραψε σήμερα συμφωνία στην πρωτεύουσα της Λετονίας με την Origin Robotics για την απόκτηση αμυντικών drones.

Βέλγιο: Συμφωνία για την απόκτηση αμυντικών drones λετονικής κατασκευής

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 23:32

Το Βέλγιο θα προμηθευτεί αμυντικά drones από λετονική εταιρεία για την αναχαίτιση "εχθρικών" μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως εκείνα που θεάθηκαν πρόσφατα στον βελγικό εναέριο χώρο και προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων.

Ο βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι υπέγραψε σήμερα συμφωνία στην πρωτεύουσα της Λετονίας με την Origin Robotics για την απόκτηση αμυντικών drones, κοινοποιώντας μέσω X φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να περιεργάζεται ένα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδίου για την αντιμετώπιση drones, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσα εξ αυτών προορίζονται για την Origin Robotics.

Το βελγικό υπουργείο Άμυνας φιλοδοξεί να επενδύσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων απειλών, το οποίο θα περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικών παρεμβολών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τουρκικό πλοίο με LPG δέχτηκε επίθεση από ρωσικό drone

Νέα μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Ρουμανία: Εντόπισε πιθανά συντρίμμια drone μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο