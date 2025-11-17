Σέβινγκ: Η Deutsche Bank θέλει να γίνει ο «ευρωπαίος πρωταθλητής» στην τραπεζική

Η Deutsche Bank δεσμεύθηκε να προσφέρει υψηλότερη ανάπτυξη και αποδόσεις, καθώς και χαμηλότερο κόστος έως το 2028, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σέβινγκ επιδιώκει να μετατρέψει την τράπεζα «στον ευρωπαίο πρωταθλητή στην τραπεζική».

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας παρουσίασε νέους στόχους το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Σέβινγκ δήλωσε ότι θέλει να κάνει τη Deutsche Bank «την ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο και την πύλη προς την Ευρώπη για πελάτες σε όλο τον κόσμο».

Η μετοχή της Deutsche Bank έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50% τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη ρεκόρ χάρη στην εκτόξευση των εσόδων από το εμπόριο ομολόγων και συναλλάγματος.

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, η Deutsche Bank έχει υποσχεθεί να πετύχει απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος ιδίων κεφαλαίων της, στοχεύοντας σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 13% έως το 2028.

O προηγούμενος στόχος ήταν μια απόδοση περίπου 10%, ισοδύναμη σχεδόν με το κόστος ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας.

Ο νέος στόχος είναι πιο φιλόδοξος από τις τρέχουσες προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση της απόδοσης στο 11% έως το 2027.

Η τράπεζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει ήδη επιτύχει τον στόχο της για το 2025 όσον αφορά την απόδοση, προσθέτοντας ότι τα ετήσια έσοδα αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 32 δισ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη προβλέπεται να είναι περίπου 10 δισ. ευρώ.

Η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε πάνω από 3% το απόγευμα της Δευτέρας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, την επόμενη τριετία, η τράπεζα δεσμεύεται να επιτύχει συνολική αύξηση εσόδων σχεδόν 16%, ανεβάζοντας τα έσοδα στα 37 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, γίνεται πιο φιλόδοξη ως προς τον περιορισμό του κόστους, υποσχόμενη να μειώσει τον δείκτη κόστους-εσόδων κάτω από το 60%, δηλαδή πέντε ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον προηγούμενο στόχο. Η επίτευξη αυτού θα απαιτήσει περικοπές μικτού κόστους ύψους 2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.