Σε νέο χαμηλό έξι μηνών το Bitcoin, έχασε και τα $93.000

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 21:43

Το Bitcoin υποχώρησε σε νέο χαμηλό εξαμήνου τη Δευτέρα, διευρύνοντας τις απώλειες των τελευταίων εβδομάδων καθώς το κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Μετά από μια μικρή ανάκαμψη από τα σημερινά χαμηλά, το Bitcoin υποχώρησε έως και 2% στα 92.100 δολάρια. 

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα με όρους κεφαλαιοποίησης έχει βουλιάξει 13%. To Βitcoin έχει πλέον διαγράψει όλα τα κέρδη του 2025 και έχει διολισθήσει 27% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν.

Το Ether παρέμεινε λίγο πάνω από τα 3.000 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2% το τελευταίο 24ωρο και 15% την τελευταία εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, που παρακολουθεί τα 50 μικρότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υποχώρησε στη χθεσινή συνεδρίαση στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2020.

