Βουτάει ο χρυσός υπό την πίεση του δολαρίου

Υποχωρεί πάνω από 1,8%, στις $4.001, πιεζόμενος από το ισχυρό δολάριο και τις μειωμένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα κρίσιμα οικονομικά στοιχεία της εβδομάδας.

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 09:43

Απώλειες πάνω από 1% για τις τιμές του χρυσού τη Δευτέρα και πάνω από 1,5% σήμερα, υπό την πίεση του ισχυρότερου δολαρίου και των μειωμένων προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αναμένουν τα καθυστερημένα οικονομικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας που θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για την πορεία της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός χάνει 1,8% και ετοιμάζεται να χάσει και τις $4.000 καθώς βρίσκεται στις 4.001 δολάρια ανά ουγγιά.

Οπως σημειώνει το CNBC, ο δείκτης δολαρίου σημειώνει μικρή άνοδο, καθιστώντας τον χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η αγορά παρατηρεί «ορισμένες διακυμάνσεις πριν από την αναμενόμενη δημοσίευση πληθώρας οικονομικών δεδομένων, τώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures.

«Αυτή τη στιγμή, οι προσδοκίες για επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων της Fed είναι μικρότερες, γεγονός που έχει μειώσει τον αισιοδοξία για το χρυσό».

