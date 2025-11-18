Παλαιστίνια ΥΠΕΞ: «Πρώτο βήμα προς την ειρήνη» η ψηφοφορία στον ΟΗΕ

Η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν δήλωσε σήμερα ότι η υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψηφίσματος που επικυρώνει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα σε μια μακρά πορεία προς την ειρήνη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε χθες, Δευτέρα, ψήφισμα που εκπονήθηκε από τις ΗΠΑ, το οποίο εξουσιοδοτεί επίσης την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας και επιβάλλει μηχανισμό διεθνούς κηδεμονίας για το έδαφος που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

«Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά πορεία προς την ειρήνη. Το βήμα αυτό ήταν απαραίτητο διότι δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο πριν έχουμε μια εκεχειρία», δήλωσε η Σαχίν σε δημοσιογράφους στη Μανίλα στη διάρκεια επίσκεψης στις Φιλιππίνες.

Η Σαχίν δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και εν τέλει η παλαιστινιακή ανεξαρτησία, και ότι η διαδικασία για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ πρέπει να διέπεται από το διεθνές δίκαιο.

Η ίδια δήλωσε ότι, μολονότι το σχέδιο του Τραμπ κάνει απλώς νύξη σε πιθανή παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και μόνο έπειτα από μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόσει η Παλαιστινιακή Αρχή, το θέμα αυτό θα μπορούσε να εξετασθεί αργότερα.

«Όσο αυτά τα στοιχεία είναι εκεί, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το πρώτο βήμα», δήλωσε η Σαχίν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Ραμάλα, χαιρέτισε νωρίτερα την εξέλιξη και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο δεν ορίζει ξεκάθαρο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή και έχει ασαφείς αναφορές σε κρατική υπόσταση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ