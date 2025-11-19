Reunion Ελον Μασκ και Τραμπ: Εμφάνιση-έκπληξη στον Λευκό Οίκο

Ο Ελον Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για πρώτη φορά μετά τη δημόσια ρήξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα σημάδι βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, η παρουσία του επικεφαλής της Tesla σε ένα δείπνο με κεριά που παρέθεσε ο Τραμπ για τον επισκέπτη πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έρχεται λίγους μήνες μετά την έκκληση του Μασκ για την παραπομπή του προέδρου σε δίκη και την υπόδειξη ότι ήταν εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

The White House’s Elite Gathering: President Donald Trump acknowledges Tech Mogul Elon Musk. pic.twitter.com/3xDFD9bhF6 — Lives&Lores (@LivesandLores) November 19, 2025

Η εμφάνιση του Μασκ στο δείπνο είναι το πιο σαφές δημόσιο σημάδι μέχρι στιγμής για την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Τραμπ. Οι πρώην σύμμαχοι έχουν μιλήσει εν συντομία στο τηλέφωνο μετά τη ρήξη τους και είχαν μια σύντομη προσωπική συνομιλία τον Σεπτέμβριο στην κηδεία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Στο δείπνο για τους Σαουδάραβες βασιλείς που επισκέπτονται τις ΗΠΑ παρευρέθηκαν επίσης ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και κορυφαίοι Αμερικανοί διευθύνοντες σύμβουλοι. Ο Tim Cook της Apple, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Jensen Huang, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount David Ellison, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Albert Bourla και η Jane Fraser της Citigroup παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, όπως και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino και ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Cristiano Ronaldo, ο οποίος παίζει σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.