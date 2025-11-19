Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μετά την «κλοπή του αιώνα» στις 19 Οκτωβρίου το διάσημο μουσείο εισέρχεται σε περίοδο αναδιοργάνωσης. Τι αλλάζει.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 13:48

Σε περίοδο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας έχει εισέλθει, μετά την κλοπή των κοσμημάτων στις 19 Οκτωβρίου, το Μουσείο του Λούβρου, όπου μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και το προσωρινό κλείσιμο για το κοινό μιας έκθεσης με αρχαιοελληνικά κεραμικά. Και αυτό διότι ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Μουσείου συνέστησε, «λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου», την εκκένωση των γραφείων στον δεύτερο όροφο της πτέρυγας Sully, αλλά και το κλείσιμο για το κοινό της γκαλερί Campana, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική.

Εκ παραλλήλου η πρόεδρος και διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 20 «μέτρα έκτακτης ανάγκης» θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο «τις επόμενες ημέρες». «Ορισμένα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί», ανακοίνωσε η Λοράνς ντε Καρ, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας θέσης συντονιστή ασφαλείας, την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης κοντά στα πιο ευαίσθητα κτίρια του Λούβρου και την επιτάχυνση της εγκατάστασης περιμετρικών καμερών (100 κάμερες θα εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του 2026). «Οι δεσμοί με την αστυνομική διεύθυνση θα ενισχυθούν, με την επικείμενη ίδρυση αστυνομικού τμήματος εντός του ίδιου του χώρου του Λούβρου», είπε επίσης η πρόεδρος του Μουσείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

