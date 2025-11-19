Politico: Συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία ακόμη και εντός εβδομάδας

Ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση «ακόμα και αυτή την εβδομάδα», ανέφερε το Politico σήμερα Τετάρτη, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

O αξιωματούχος δήλωσε ότι αναμένεται να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης από όλα τα μέρη μέχρι το τέλος του μήνα και πιθανώς «ακόμη και αυτή την εβδομάδα».

Τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Χθες το βράδυ, οι αμυντικοί αναλυτές του POLITICO, Paul McLeary και Jack Detsch, αποκάλυψαν την είδηση για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι στο Κίεβο σήμερα από τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, συνοδευόμενο από δύο στρατηγούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και με άλλες κορυφαίες προσωπικότητες της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί αργότερα στην Άγκυρα για να συζητήσει την ειρήνη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters. «Έχουμε κάποιες θέσεις και μηνύματα από τις ΗΠΑ», είναι το μόνο που είπε ο Ζελένσκι.

Tην Τρίτη το βράδυ, ο Barak Ravid του Axios αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός μυστικού ειρηνευτικού σχεδίου που καταρτίστηκε απευθείας μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Μόσχας. Ο Ravid αναφέρει ότι ο κορυφαίος απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ πραγματοποίησε τριήμερες συνομιλίες με τον Ρώσο διαπραγματευτή Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι στα τέλη του περασμένου μήνα και ότι ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

Ωστόσο, αυτό το νέο ειρηνευτικό σχέδιο δεν φαίνεται να έχει λάβει άμεση συμβολή από την Ουκρανία, ούτε από τους συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη. Και δεν υπάρχει ακόμη καμία εικόνα για τις λεπτομέρειες, για το τι έχει συμφωνηθεί σχετικά με τα πιο δύσκολα ζητήματα που αφορούν την κατάληψη τεράστιων εκτάσεων ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία, την απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών Ουκρανών ή τις εγγυήσεις ασφάλειας που προσφέρονται στην Ουκρανία μετά τα γεγονότα.

Η διάθεση στον Λευκό Οίκο είναι αισιόδοξη και φαίνεται ότι το σχέδιο θα παρουσιαστεί στον Ζελένσκι ως τετελεσμένο γεγονός. «Αυτό που θα παρουσιάσουμε [στην Ουκρανία] είναι λογικό», τονίζει ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Politico.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι ο Ζελένσκι, που βρίσκεται υπό πίεση τόσο στο μέτωπο όσο και στο εσωτερικό (λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς), θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση. Και όσον αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη; «Δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι Ευρωπαίοι», σημειώνει ο αξιωματούχος. «Το θέμα είναι να δεχτεί η Ουκρανία».