#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο: Δεν έχει επαφές με τον Γουίτκοφ η Ρωσία

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είναι ωστόσο καλοδεχούμενος στη χώρα μας ανά πάσα στιγμή, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κρεμλίνο: Δεν έχει επαφές με τον Γουίτκοφ η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 14:36

Η Ρωσία δεν έχει αυτή τη στιγμή επαφές με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, (φωτ.) δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πεσκόφ φέρεται να δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το RIA, ότι ο Γουίτκοφ είναι καλοδεχούμενος στη Ρωσία ανά πάσα στιγμή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Τράπεζες και διυλιστήρια Κίνας και Ινδίας συμμορφώνονται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

Axios: Διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας για σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Ελπίζουμε σε συνάντηση Πούτιν-Τραμπ μόλις προετοιμαστεί

Ο Τραμπ στηρίζει το ν/σ για κυρώσεις σε όποιες χώρες συναλάσσονται με τη Ρωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο