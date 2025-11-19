ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε 24% το εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο. Βουτιά 5,1% στις εισαγωγές λόγω των δασμών Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 15:57

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ σημείωσε μεγάλη πτώση τον Αύγουστο, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, μετά από μεγάλη καθυστέρηση λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών συρρικνώθηκε σχεδόν κατά 24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 59,6 δισ. δολάρια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg έκανε λόγο για έλλειμμα 60,4 δισ. δολαρίων.

Η έκθεση για το εμπόριο είχε αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευθεί στις 7 Οκτωβρίου, αλλά καθυστέρησε λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία έληξε την περασμένη εβδομάδα. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η νέα ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων για το εμπόριο του Σεπτεμβρίου -που ήταν αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου- δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τον Αύγουστο, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 5,1%, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 0,1%. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό.

Ένα μήνα νωρίτερα, το εμπορικό έλλειμμα είχε διευρυνθεί καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εισαγάγουν αγαθά και υλικά, πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει νέους δασμούς στους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους.

 

