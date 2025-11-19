Ελβετία-δημοσκόπηση: Νέο «όχι» στη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Τα τρία τέταρτα των Ελβετών ψηφοφόρων αναμένεται να απορρίψουν τη νέα πρόταση για φόρο κληρονομιάς που βάζει στο στόχαστρο τους υπερπλούσιους, σύμφωνα με δημοσκόπηση ενόψει του δημοψηφίσματος που διεξάγεται στη χώρα τις επόμενες μέρες.

Η αντίθεση στο σχέδιο -που προτάθηκε από τους Νέους Σοσιαλιστές- έχει αυξηθεί στο 75%, από 67% σε αντίστοιχη σφυγμομέτρηση πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό όμιλο Tamedia/20 Minuten.

Η πρόταση, που κατεβαίνει σε εθνική ψηφοφορία στις 30 Νοεμβρίου, όπως συνηθίζει η χώρα για πολλά νομοθετήματα, προβλέπει φορολόγηση 50% σε περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. φράγκα (53,8 εκατ. ευρώ) και απόδοση των εσόδων σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι θα απορριφθεί και το έτερο ερώτημα του δημοψηφίσματος, εάν οι Ελβετίδες θα πρέπει -όπως και οι άνδρες- να εκπληρώνουν υποχρεωτική στρατιωτική ή πολιτική θητεία.