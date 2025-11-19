#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβετία-δημοσκόπηση: Νέο «όχι» στη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Η πρόταση, που κατεβαίνει σε δημοψήφισμα, προβλέπει φόρο 50% σε περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. φράγκα και απόδοση των εσόδων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά δεν πείθει τους πολίτες.

Ελβετία-δημοσκόπηση: Νέο «όχι» στη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 15:57

Τα τρία τέταρτα των Ελβετών ψηφοφόρων αναμένεται να απορρίψουν τη νέα πρόταση για φόρο κληρονομιάς που βάζει στο στόχαστρο τους υπερπλούσιους, σύμφωνα με δημοσκόπηση ενόψει του δημοψηφίσματος που διεξάγεται στη χώρα τις επόμενες μέρες. 

Η αντίθεση στο σχέδιο -που προτάθηκε από τους Νέους Σοσιαλιστές- έχει αυξηθεί στο 75%, από 67% σε αντίστοιχη σφυγμομέτρηση πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό όμιλο Tamedia/20 Minuten.

Η πρόταση, που κατεβαίνει σε εθνική ψηφοφορία στις 30 Νοεμβρίου, όπως συνηθίζει η χώρα για πολλά νομοθετήματα, προβλέπει φορολόγηση 50% σε περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. φράγκα (53,8 εκατ. ευρώ) και απόδοση των εσόδων σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι θα απορριφθεί και το έτερο ερώτημα του δημοψηφίσματος, εάν οι Ελβετίδες θα πρέπει -όπως και οι άνδρες- να εκπληρώνουν υποχρεωτική στρατιωτική ή πολιτική θητεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα πτώση 4,4% στις εξαγωγές ελβετικών ρολογιών τον Οκτώβριο

Το AEΠ της Ελβετίας συρρικνώθηκε 0,5% το τρίτο τρίμηνο

Γερμανία: Παραμένει πρώτη η ακροδεξιά σε νέα δημοσκόπηση

ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο