ΕΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» εξήγγειλε ο Τζιτζικώστας

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρώπη προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα σχέδιο για νέα «στρατιωτική Σένγκεν», που θα επιτρέψει τη διευκόλυνση της στρατιωτικής κινητικότητας στο «μπλοκ».

Τα κράτη-μέλη θα μπορούν σε μόλις τρεις ημέρες εν καιρώ ειρήνης και σε έξι ώρες σε περιόδους έκτακτων αναγκών να επιτρέψουν σε ευρωπαϊκά στρατεύματα να διασχίσουν τα σύνορά τους. «Σήμερα, για να μετακινήσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατεύματα, ας πούμε, από δυτικά προς ανατολικά χρειάζονται μήνες», τόνισε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. «Δεν μπορείς να υπερασπιστείς μια ήπειρο, αν δεν μπορείς να τη διασχίσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι «γι' αυτό δημιουργούμε τη στρατιωτική Σένγκεν».

Εκ των βασικών μέτρων που προτείνονται είναι η ταχεία διευκόλυνση των αδειών για τη διασυνοριακή στρατιωτική ικανότητα. Σήμερα, οι κανόνες στα 27 κράτη-μέλη δεν είναι εναρμονισμένοι, ενώ χρειάζονται εβδομάδες για να απαντηθεί το αίτημα μιας χώρας για μεταφορά στρατευμάτων ή και εξοπλισμού στο έδαφος άλλης.

Το 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Γαλλία δεν μπορούσε να μεταφέρει στη Ρουμανία τανκ Leclerc και χρειάστηκαν εβδομάδες, αντί για ημέρες, αφού τα γερμανικά τελωνεία απέρριψαν έκδοση σχετικής άδειας, επειδή ήταν πολύ βαριά για να μεταφερθούν μέσω των οδικών αξόνων της Γερμανίας. Μεταφέρθηκαν τελικά μετά από εβδομάδες από το λιμάνι της Μασσαλίας στο αντίστοιχο της Αλεξανδρούπολης και, εν συνεχεία, μέσω σιδηροδρόμου στη Ρουμανία.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων υποδομής

Θα δοθεί, παράλληλα, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση συνολικά 500 έργων υποδομής για τη βελτίωση συμφωνημένων στρατιωτικών διαδρόμων, που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Στόχος είναι η αναβάθμιση δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμανιών, αεροδρομίων και γεφυρών, ώστε να αντέχουν το βάρος και μέγεθος των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Απαιτούνται, ωστόσο, συνολικά 100 δισ. ευρώ, ενώ στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί μόλις 17 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, καθώς «οι απειλές είναι γνωστές και η Ευρώπη δεν έχει χρόνο για χάσιμο», τόνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Συνέχεια διαπραγματεύσεων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Στο μεταξύ, σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση των ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων ως μία από τις τρεις επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την επόμενη διετία ζητούν αρκετά κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Για το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε, μέσω επιστολής της στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είτε διμερείς συνεισφορές είτε έκδοση κοινού χρέους, που απορρίπτονται από την πλειοψηφία. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί αύριο από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

