Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο

Νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποίηση εκκένωσης συγκεκριμένων κτιρίων στα χωριά Ντέιρ Κιφά και Σεχούρ. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 16:15

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε δύο χωριά στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, συνεχίζοντας την εκστρατεία σχεδόν καθημερινών επιθέσεων στην παραμεθόρια περιοχή όπου το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει τη σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει «θέσεις τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Πριν τις επιθέσεις οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης σε κατοίκους συγκεκριμένων κτιρίων στα νότια χωριά Ντέιρ Κιφά και Σεχούρ.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

