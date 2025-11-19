#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πυρηνικό καύσιμο από τη Rosatom συμφώνησε να αγοράσει η Αίγυπτος

Το Κάιρο θα συνεργαστεί με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας για την τροφοδοσία με καύσιμο του σταθμού Ελ-Ντάμπαα.

Πυρηνικό καύσιμο από τη Rosatom συμφώνησε να αγοράσει η Αίγυπτος

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 16:47

Η Αίγυπτος υπέγραψε εντολή αγοράς πυρηνικού καυσίμου και ολοκληρωμένης συνεργασίας με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom, για τον πυρηνικό σταθμό Ελ-Ντάμπαα, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με την τελετή εορτασμού της εγκατάστασης του δοχείου πίεσης του αντιδραστήρα στην πρώτη μονάδα του εργοστασίου, την οποία παρακολούθησαν ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

