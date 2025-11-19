Nokia: Απόσχιση του κλάδου ΑΙ με «γκάζια» από τη Nvidia

Tον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε ξεχωριστή μονάδα από τις τηλεπικοινωνιακές της δραστηριότητες ανακοίνωσε η Nokia, επιχειρώντας να επεκτείνει τη χρήση ΑΙ στα δίκτυά της.

Ο φινλανδικός όμιλος ανακοίνωσε ότι ένα νέο τμήμα υποδομών δικτύου θα στεγάσει τις επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, ενώ οι βασικές λειτουργίες του δικτύου τηλεπικοινωνιών θα αποτελούν μέρος της μονάδας υποδομής κινητής τηλεφωνίας.

Η ώθηση στην τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί την πρόσφατη επένδυση 1 δισ. δολ. από τη Nvidia στη Nokia.

«Ως ο αξιόπιστος πάροχος ασφαλούς και προηγμένης συνδεσιμότητας, τροφοδοτούμε τον υπερκύκλο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζάστιν Χόταρντ.

Ο τομέας υποδομών δικτύου θα περιλαμβάνει τα οπτικά δίκτυα, τα δίκτυα πρωτοκόλλου διαδικτύου, καθώς και τις ευρυζωνικές υποδομές.

Ενώ τα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και τηλεπικοινωνιών θα είναι οι κύριες λειτουργικές μονάδες της εταιρείας, ο όμιλος θα δημιουργήσει επίσης μια μικρότερη, ξεχωριστή αμυντική μονάδα στο πλαίσιο ευρύτερης ώθησης στην εν λόγω αγορά.

Η Nokia επιχειρεί την αναγέννησή της υπό τον Χόταρντ, ο οποίος εντάχθηκε στον όμιλο τον Απρίλιο προερχόμενος από την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Intel. Οι επενδυτές έχουν υποστηρίξει την αποχώρηση της εταιρείας από τη βασική υποδομή δικτύου της, αναζητώντας ταχύτερη ανάπτυξη από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υπηρεσίες cloud.

Οι μετοχές της Nokia έφτασαν σε υψηλό δεκαετίας μετά την ανακοίνωση της επένδυσης της Nvidia τον περασμένο μήνα, προτού χάσουν έδαφος εν μέσω ευρύτερων φόβων της αγοράς σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης νέο μακροπρόθεσμο οικονομικό στόχο για επίτευξη συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών μεταξύ 2,7 δισ. ευρώ και 3,2 δισ. ευρώ έως το 2028, από 2 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες.