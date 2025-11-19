#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρωσία: Βουτιά στις εξαγωγές καυσίμων τον Νοέμβριο

Οι κυρώσεις και οι ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια πλήττουν τις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων. Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022 βούτηξαν τον Νοέμβριο σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg.

Ρωσία: Βουτιά στις εξαγωγές καυσίμων τον Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Οι ρωσικές εξαγωγές καυσίμων στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, μια ακόμη ένδειξη ότι οι κυρώσεις και οι επιθέσεις στα διυλιστήρια της χώρας πλήττουν τις εξαγωγές της Μόσχας.

Συνολικά, οι θαλάσσιες εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου τις πρώτες 15 ημέρες του Νοεμβρίου μειώθηκαν στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επίπεδο που αποτελεί νέο χαμηλό από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με δεδομένα της Vortexa που συνέλεξε το Bloomberg.

Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε σχεδόν το μισό του όγκου εξαγωγών του Φεβρουαρίου του 2022, τον μήνα που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μείωση αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης πίεσης στις υποδομές πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που με τη σειρά του θέτει σε κίνδυνο τα έσοδα που έχει ανάγκη το Κρεμλίνο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης διεθνείς επιπτώσεις, καθώς οι διαταραχές αυξάνουν τις τιμές στα πρατήρια παρά τη σχετικά υποτονική πορεία του αργού πετρελαίου φέτος. 

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία έχει ανακοινώσει εννέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, έναντι οκτώ επιθέσεων τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις και δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυρώσεις ΗΠΑ από σήμερα: 48 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού «κολλημένα» στη θάλασσα

ΗΠΑ: Τράπεζες και διυλιστήρια Κίνας και Ινδίας συμμορφώνονται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ρωσία: Τα όπλα της πολεμικής μηχανής και το οικονομικό πρόβλημα

Ρωσικό «ναι» για την πώληση της σερβικής πετρελαϊκής NIS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο