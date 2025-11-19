Ρωσία: Βουτιά στις εξαγωγές καυσίμων τον Νοέμβριο

Οι ρωσικές εξαγωγές καυσίμων στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, μια ακόμη ένδειξη ότι οι κυρώσεις και οι επιθέσεις στα διυλιστήρια της χώρας πλήττουν τις εξαγωγές της Μόσχας.

Συνολικά, οι θαλάσσιες εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου τις πρώτες 15 ημέρες του Νοεμβρίου μειώθηκαν στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επίπεδο που αποτελεί νέο χαμηλό από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με δεδομένα της Vortexa που συνέλεξε το Bloomberg.

Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε σχεδόν το μισό του όγκου εξαγωγών του Φεβρουαρίου του 2022, τον μήνα που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μείωση αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης πίεσης στις υποδομές πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που με τη σειρά του θέτει σε κίνδυνο τα έσοδα που έχει ανάγκη το Κρεμλίνο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης διεθνείς επιπτώσεις, καθώς οι διαταραχές αυξάνουν τις τιμές στα πρατήρια παρά τη σχετικά υποτονική πορεία του αργού πετρελαίου φέτος.

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία έχει ανακοινώσει εννέα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, έναντι οκτώ επιθέσεων τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις και δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.