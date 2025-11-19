Πολωνία: Κατεβάζει στρατό για την προστασία κρίσιμων υποδομών

Η Πολωνία θα αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς μετά την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή το περασμένο Σαββατοκύριακο, για την οποία η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Βίσλαφ Κούκουλα δήλωσε πως η επερχόμενη περίοδος των Χριστουγέννων θα μπορούσε να εκληφθεί από τους εχθρούς της Πολωνίας ως καλή ευκαιρία για δολιοφθορά.

Χθες ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως η Βαρσοβία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ