Ισραηλινά στρατεύματα σε συριακό έδαφος επισκέφθηκε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε μαζί με άλλους αξιωματούχους ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία, από την άλλη πλευρά της γραμμής οριοθέτησης μεταξύ των δυο χωρών, οι οποίες επισήμως παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε σήμερα την ουδέτερη ζώνη στη Συρία, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) Νταβίντ Ζίνι, μεταξύ άλλων», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Μετά την ανατροπή του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη την οποία περιπολεί ο ΟΗΕ στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, λέγοντας ότι δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στον νέο ισχυρό άνδρα της Δαμασκού, τον πρώην τζιχαντιστή Αχμάντ αλ Σάρα.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη χωρίζει την πλευρά του συριακού Γκολάν, κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967 (και προσαρτημένη μονομερώς με ισραηλινό νόμο του 1981, προσάρτηση που ο ΟΗΕ κρίνει άκυρη και χωρίς νομική ισχύ), από την υπόλοιπη Συρία.

Ο Νετανιάχου μετέβη σε φυλάκιο του ισραηλινού στρατού πριν πραγματοποιήσει «σύσκεψη για την ασφάλεια» και απαντήσει σε ερωτήσεις στρατιωτών, αναφέρει η ισραηλινή ανακοίνωση που συνοδεύεται από φωτογραφίες της επίσκεψης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά την υποδοχή του Σάρα στην Ουάσιγκτον από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ θα ήθελε να δει τη Συρία να προσχωρεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, διπλωματική επιτυχία του Αμερικανού προέδρου που κατέστησε δυνατή από την πρώτη του θητεία την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τρεις αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μαρόκο).

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον -η πρώτη Σύρου προέδρου-, ο Σάρα δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη και ότι η ισραηλινή κατοχή του Γκολάν συνιστά εμπόδιο για μια τέτοια προοπτική.

Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι η διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να βοηθήσει στις συζητήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ