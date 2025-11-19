WSJ: Στα $300 εκατ. η έκθεση της ισπανικής Santander στη First Brands

Η έκθεση της ισπανικής Santander στη χρεοκοπία της First Brands και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Πάτρικ Τζέιμς, είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν γνωστό έως τώρα και περιλαμβάνει μια εταιρεία στη Γαλλία καθώς και μια δανειακή διευκόλυνση στο Μεξικό και στη Βραζιλία.

Η Deva Capital, επενδυτική εταιρεία που ελέγχεται από τη Santander, θα αναλάβει τον έλεγχο της Novares Group, γαλλικής κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί η εξαγορά της Novares νωρίτερα φέτος από την Global Technologies, οντότητα που ελέγχεται από τον Τζέιμς, σύμφωνα με δημόσιες καταχωρίσεις. Ο Τζέιμς είχε λάβει δάνειο από την Santander για την πραγματοποίηση της εξαγοράς.

Υπάρχει επίσης μια διευκόλυνση ύψους 55 εκατ. δολαρίων με μονάδες της First Brands στο Μεξικό και στη Βραζιλία, η οποία όμως υποστηρίζεται από εγγυητική επιστολή άλλης τράπεζας, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Οι εκθέσεις αυτές προστίθενται σε δάνειο 77 εκατ. δολαρίων που είχε λάβει η First Brands από τη Santander όταν ο αμερικανός προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 28 Σεπτεμβρίου, είχε δηλώσει προηγουμένως πηγή του Bloomberg. Το δάνειο αυτό συνδεόταν με οντότητα που δεν αποτελεί μέρος της αμερικανικής δραστηριότητας και δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ, είχε αναφέρει η ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος της Santander αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που ανέφερε τους δεσμούς της Santander με τη Novares και τη διευκόλυνση στο Μεξικό και στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ η συνολική έκθεση της Santander στην First Brand ανέρχεται στα 300 εκατ. δολάρια, καθώς το δάνειο που έλαβε ο Τζέιμς για την εξαγορά της Novares ανέρχεται στα 230 εκατ. δολάρια.