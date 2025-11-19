#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Data center στη Σαουδική Αραβία κατασκευάζει ο Μασκ

Συνεργασία της startup τεχνητής νοημοσύνης xAI με την κρατική σαουδαραβική Humain και με τη χρήση τσιπ Nvidia. Στο περιθώριο των συμφωνιών Τραμπ-Μπιν Σαλμάν.

Data center στη Σαουδική Αραβία κατασκευάζει ο Μασκ

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 19:18

Κέντρο δεδομένων 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αναπτύξει η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ελον Μασκ, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Humain, που θα βασίζεται σε τσιπ της Nvidia.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τα σχέδια μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, σε επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον, μεταδίδει το Bloomberg. Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν πάρουν τον λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο βαθύπλουτος Μασκ έχει επενδύσει πόρους στην xAI μετά από τη διαμάχη του με την OpenAI. Η εταιρεία του, η οποία κατασκευάζει το chatbot Grok, έκτοτε βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την OpenAI και την Anthropic για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Reunion Ελον Μασκ και Τραμπ: Εμφάνιση-έκπληξη στον Λευκό Οίκο

Επίθεση Ελον Μασκ σε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ντάλιο: Οι μετοχές βρίσκονται σίγουρα σε επίπεδα «φούσκας»

Τα θαύματα που θα κάνει ο Μασκ αφού πάρει την αμοιβή του $1 τρισ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο