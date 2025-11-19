Data center στη Σαουδική Αραβία κατασκευάζει ο Μασκ

Κέντρο δεδομένων 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αναπτύξει η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ελον Μασκ, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Humain, που θα βασίζεται σε τσιπ της Nvidia.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τα σχέδια μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, σε επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον, μεταδίδει το Bloomberg. Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν πάρουν τον λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο βαθύπλουτος Μασκ έχει επενδύσει πόρους στην xAI μετά από τη διαμάχη του με την OpenAI. Η εταιρεία του, η οποία κατασκευάζει το chatbot Grok, έκτοτε βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την OpenAI και την Anthropic για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων.