Γάζα: Πάνω από 22 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και των γονιών τους, ανακοίνωσε η υπηρεσία που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα τριών παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα.

Ο Μπασάλ ανέφερε επίσης πως άλλοι δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην περιοχή Χαν Γιουνίς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την επίθεση που δέχτηκαν στρατιώτες από Παλαιστίνιους μαχητές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ