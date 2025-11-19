#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία

Η Συρία «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας» δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 20:37

Η Συρία καταδίκασε σήμερα ως «παραβίαση» της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Νότο της χώρας, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η Συρία «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

