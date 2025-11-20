#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ισημερινός: Δέκα κρατούμενοι σε φυλακή πέθαναν από φυματίωση

«Προφανώς, η αιτία θανάτου είναι η φυματίωση. Αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για επίσημη επιβεβαίωση», αναφέρει η ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Ισημερινός: Δέκα κρατούμενοι σε φυλακή πέθαναν από φυματίωση

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 00:02

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού ανακοίνωσε σήμερα ότι δέκα κρατούμενοι στη φυλακή Λιτοράλ της Γουαγιακίλ – τη μεγαλύτερη σε όλη τη χώρα – έχασαν τη ζωή τους λόγω φυματίωσης.

«Προφανώς, η αιτία θανάτου είναι η φυματίωση. Αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για επίσημη επιβεβαίωση», αναφέρει η ανακοίνωση της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Τα θύματα, ηλικίας 19-49 ετών, κρατούνταν σε διαφορετικές πτέρυγες των φυλακών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Expreso. Δεν έφεραν άλλα τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι οφείλονται σε φυσικά αίτια που σχετίζονται με τη νόσο.

Από την αρχή του έτους, μόνο στη φυλακή της Γουαγιακίλ έχουν καταγραφεί περίπου 500 κρούσματα φυματίωσης, λόγω υπερπληρότητας και ελλιπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγειονομικοί απευθύνουν έκκληση στη σωφρονιστική υπηρεσία να μεριμνήσει άμεσα για να μην επιτρέψει την εξάπλωση των κρουσμάτων φυματίωσης, προειδοποιώντας πως ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τους φυλακισμένους αλλά και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τις οικογένειές τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απειλεί τη δημόσια υγεία η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών

ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως

ΗΠΑ: Συμφωνία με Novo Nordisk και Eli Lilly για μειωμένες τιμές φαρμάκων

Θεσσαλονίκη: Δύο κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο