Διχασμένη η Fed για επιτόκια και πληθωρισμό

Μια διχασμένη Fed μείωσε τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, καθώς μεγάλη μερίδα αξιωματούχων προειδοποιούσαν ότι το χαμηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να υπονομεύσει την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 28-29 Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

«Πολλοί συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων», ανέφεραν τα πρακτικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι ορισμένα μέλη της ίδιας ομάδας θα ήταν επίσης ικανοποιημένα με τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα.

Αρκετοί αξιωματούχοι, ωστόσο, αντιτάχθηκαν πλήρως στη μείωση, και «εξέφρασαν ανησυχία ότι η πρόοδος προς τον στόχο του 2% έχει σταματήσει… ενώ σημείωσαν επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν ο πληθωρισμός δεν επιστρέψει στον στόχο εγκαίρως».

Επιπλέον, «οι περισσότεροι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι… περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εδραίωσης υψηλότερου πληθωρισμού ή να εκληφθούν εσφαλμένα ως ένδειξη έλλειψης δέσμευσης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον στόχο του 2%», πρόσθεσαν τα πρακτικά.

Η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed αποφάσισε με 10 ψήφους υπέρ 2 κατά να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, στο εύρος 3,75%-4,00%.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα πρακτικά αποτυπώνουν μια έντονη προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού μεταξύ των αξιωματούχων, οι οποίοι ήταν αντιμέτωποι με την έλλειψη δεδομένων λόγω του «κυβερνητικού λουκέτου».