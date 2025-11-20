Υπογραφή Τραμπ για δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέγραψε το νομοσχέδιο που δίνει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος της δημοσιοποίησης των εγγράφων, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «θα συνεχίσει να ακολουθεί τον νόμο». Ωστόσο, γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα καλούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να συμμορφωθεί με τον νόμο και να δημοσιοποιήσει τα αρχεία εντός 30 ημερών.

«Ο πρόεδρος δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει την πρόφαση των επιπόλαιων ερευνών για να αποκρύψει έγγραφα», προειδοποίησε ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ σε ομιλία του ενώπιον της Γερουσίας.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για προσπάθεια διαφάνειας και επικρίνει τους Δημοκρατικούς για τις προηγούμενες σχέσεις τους με τον Επστάιν.

«Ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ το 2019, ήταν Δημοκρατικός σε όλη του τη ζωή, δώρισε χιλιάδες δολάρια σε Δημοκρατικούς πολιτικούς και είχε στενές σχέσεις με πολλές γνωστές προσωπικότητες των Δημοκρατικών», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, σημειώνοντας τις προηγούμενες σχέσεις του Επστάιν με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, τον συνιδρυτή του LinkedIn Ριντ Χόφμαν και άλλους.

«Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλυφθεί σύντομα, επειδή μόλις υπόγραψα το νομοσχέδιο για τη δημοσίευση των αρχείων», πρόσθεσε ο Τραμπ καταλήγοντας: «Αυτή η τελευταία απάτη θα γυρίσει μπούμερανγκ στους Δημοκρατικούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Ο Νόμος για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν εγκρίθηκε με 427 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Στη συνέχεια, η Γερουσία συμφώνησε ομόφωνα να θεωρήσει το νομοσχέδιο εγκριθέν μόλις παραληφθεί από τη Βουλή, κάτι που συνέβη το πρωί της Τετάρτης.

«Προπέτασμα καπνού»

Ο Τραμπ ήταν μακροχρόνιος συνεργάτης του Επστάιν, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε για τη διαβόητη προσωπικότητα.

Η σύλληψη του Επστάιν το 2019 τροφοδότησε θύελλα οργής και πιέσεων για πλήρη απολογισμό του δικτύου του, των οικονομικών του και των ανθρώπων που τον βοήθησαν να διαφύγει.

Οι θεωρίες συνωμοσίας περί συγκάλυψης εντάθηκαν μετά τον θάνατό του -ο οποίος θεωρήθηκε αυτοκτονία- σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον τα αρχεία θα δημοσιευτούν, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε νέα έρευνα την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τους δεσμούς του Επστάιν με τους Δημοκρατικούς.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο προπέτασμα καπνού, ως μια έσχατη προσπάθεια να αποτραπεί η δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν», δήλωσε στο ABC News ο Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι Τόμας Μάσι.

Πηγή: ertnews.gr, CNN