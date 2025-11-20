#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σχέδιο σωτηρίας για τα ακίνητα, τι ετοιμάζει το Πεκίνο

Εξετάζονται νέα μέτρα για να φρενάρει η πτώση. Επιδοτήσεις στεγαστικών, φοροελαφρύνσεις, μειώσεις κόστους συναλλαγών, καθώς εντείνεται ο φόβος αποσταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 08:39

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 08:36

Η Κίνα εξετάζει νέα μέτρα για να αναστρέψει την πτωτική πορεία της αγοράς ακινήτων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η περαιτέρω αποδυνάμωση του τομέα θα απειλήσει να αποσταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου στέγασης, εξετάζουν μια σειρά από επιλογές, όπως η παροχή επιδοτήσεων για στεγαστικά σε νέους αγοραστές ακινήτων για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, ανέφεραν τα άτομα, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν ένα ιδιωτικό θέμα.

Άλλα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αύξηση των επιστροφών φόρου εισοδήματος για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και τη μείωση του κόστους των συναλλαγών ακινήτων, ανέφερε μία από τις πηγές.

Το σχέδιο βρίσκεται υπό συζήτηση τουλάχιστον από το τρίτο τρίμηνο, καθώς η πτώση των πωλήσεων και των τιμών στην αγορά ακινήτων επιδεινώθηκε, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι ο χρόνος και οι συγκεκριμένες πολιτικές που θα εφαρμοστούν παραμένουν αβέβαιοι.

 

