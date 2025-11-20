#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Xiaomi ανεβάζει ταχύτητα: Στόχος πάνω από 400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέτος

Αναβαθμίζει τις φιλοδοξίες της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο και καταγράφοντας εντυπωσιακά γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία.

Η Xiaomi ανεβάζει ταχύτητα: Στόχος πάνω από 400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέτος

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 09:05

Η Xiaomi αναμένει πλέον να παραδώσει περισσότερα από 400.000 αυτοκίνητα φέτος, δείχνοντας επιταχυνόμενη δυναμική από μια επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων που έχει γίνει κερδοφόρα πολύ πιο γρήγορα από τις αντίστοιχες εταιρείες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών ανακοίνωσε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ότι αναμένεται να επιτύχει τον αρχικό της στόχο για παράδοση 350.000 οχημάτων έως αυτή την εβδομάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Lei Jun, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αναθεωρημένο στόχο και να γιορτάζει την παραγωγή του 500.000ου οχήματος της Xiaomi την Πέμπτη.

