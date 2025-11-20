Τέσσερις νεκροί από νέο ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι ενός έτους, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισραήλ και η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας από χθες, Τετάρτη, αφότου ο στρατός κατήγγειλε πυρά «προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες (του) στη Χαν Γιούνις» στο νότιο τμήμα του θύλακα. Οι τοπικές αρχές στη Γάζα, που ελέγχονται από τη Χαμάς, έκαναν λόγο για 27 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα χθες.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, δήλωσε ότι παρέλαβε «τρεις μάρτυρες και 15 τραυματίες» ύστερα από ισραηλινό βομβαρδισμό σε κατοικία στην περιοχή Μπάνι Σουχαΐλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγμα με στόχο την «εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών».

Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας ότι οι νεκροί είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και ότι σε αυτούς περιλαμβάνεται ένα κορίτσι ενός έτους.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στα ανατολικά της Χαν Γιούνις σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας του υπουργείου Υγείας της Γάζας και το νοσοκομείο Νάσερ.

Σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, τα αεροπορικά πλήγματα σταμάτησαν στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), αλλά συνεχίστηκαν τα πυρά ισραηλινών δυνάμεων πυροβολικού στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια από τις πλέον πολυαίμακτες στη Γάζα μετά τις 10 Οκτωβρίου και την εφαρμογή της εκεχειρίας, για την οποία πίεσαν οι ΗΠΑ, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ