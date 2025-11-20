#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μετοχές της TAP Air Portugal ενδιαφέρεται να αγοράσει η Lufthansa

Μία μέρα νωρίτερα η Air France-KLM είχε επίσης εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, αφού η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πωλήσει το 49,9% των μετοχών του κρατικού αερομεταφορέα.

Μετά την Air France-KLM και η Lufthansa εκδήλωσε ενδιαφέρον να αποκτήσει μετοχές της TAP Air Portugal, αφού η κυβέρνηση της Λισαβόνας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πωλήσει το 49,9% των μετοχών του κρατικού αερομεταφορέα, μεταδίδει το Bloomberg.

Πέρα από την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην εταιρεία, στόχος της Lufthansa, όπως ανακοίνωσε, είναι να εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με την TAP Air Portugal, και να ενισχύσει τη θέση της Λισαβόνας ως κόμβου στο δίκτυο αερομεταφορέων του ομίλου στον Ατλαντικό.

Ως μέλος της Star Alliance (στην οποία ανήκει και η TAP Air Portugal) και έχοντας επενδύσει σημαντικά στην Πορτογαλία, θεωρούμε τον όμιλό μας, ως «τον καλύτερο συνεργάτη του πορτογαλικού αερομεταφορέα και της χώρας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ. Πρόσθεσε επίσης πως σε περίπτωση που η TAP Air Portugal δεχθεί να πωλήσει μετοχές στον γερμανικό όμιλο, ο τελευταίος δεν θα προσπαθήσει να αλλοιώσει την πορτογαλική ταυτότητα του κρατικού αερομεταφορέα.

Η TAP Air Portugal εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική στην Ευρώπη, παρόλο που στην ήπειρο κυριαρχούν κατά βάσει τρεις μεγάλοι όμιλοι στον κλάδο. Η ελκυστικότητα της έγκειται στο ότι παρέχει δρομολόγια προς τη Βραζιλία, στις διασυνδέσεις της με τις ΗΠΑ και στην ισχυρή παρουσία της στην Αφρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πορτογαλική αεροπορική εταιρεία πέταξαν 16 εκατ. επιβάτες το 2024, κατά 1,6% περισσότεροι δηλαδή από το 2023. 

