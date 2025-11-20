Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιτάσσονται στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερη γη και να αφοπλιστεί εν μέρει -όροι που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούν εδώ και καιρό ισοδύναμους με συνθηκολόγηση.

Δύο πηγές με γνώση του ζητήματος δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον είχε διαμηνύσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο, συνταγμένο από τις ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για το Κίεβο, καθώς τα στρατεύματά του βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο μέτωπο και η κυβέρνηση Ζελένσκι πλήττεται από σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέπεμψε δύο υπουργούς την Τετάρτη.

Η Μόσχα υποβάθμισε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ. «Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις. Υπάρχουν, φυσικά, επαφές, αλλά δεν υφίσταται διαδικασία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "διαβουλεύσεις"», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συμπλήρωσε ότι η Ρωσία δεν έχει τίποτε να προσθέσει πέραν της θέσης που διατύπωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε σύνοδο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «ρίζες της σύγκρουσης», φράση που η Μόσχα χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό για να αναφέρεται στα αιτήματά της.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες, απέφυγαν να σχολιάσουν σε υπερβολική λεπτομέρεια ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, κατέστησαν σαφές ότι δεν θα αποδεχθούν απαιτήσεις για ταπεινωτικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη -μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες προτάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επεσήμανε στο X ότι η Ουάσιγκτον θα «συνεχίσει να αναπτύσσει μια λίστα πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, βάσει των εισηγήσεων και των δύο πλευρών της σύγκρουσης».

«… Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον Νταν Ντρίσκολ και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αργότερα σήμερα.

Συναντήθηκαν αργά την Τετάρτη με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι. Ο Σίρσκι υποστήριξε ότι τους είπε πως ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη είναι να προστατευθεί ο ουκρανικός εναέριος χώρος, να διευρυνθεί η ικανότητα της χώρας να πλήττει βαθιά στη Ρωσία και να σταθεροποιηθεί η γραμμή του μετώπου.

Η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις και υποδομές με νυχτερινές επιθέσεις, σκοτώνοντας αμάχους και προκαλώντας διακοπές ρεύματος καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Οι αρχές ανέφεραν ότι 22 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι και 26 είναι νεκροί από αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν μια πολυκατοικία το πρωί της Τετάρτης, μία από τις χειρότερες επιθέσεις εδώ και μήνες.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στη γειτονική της χώρα το 2022, κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πολεμά, εκτός εάν η Ουκρανία παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, αποδεχθεί μόνιμη ουδετερότητα και περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Ουκρανία λέει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.