Ανεβαίνουν οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, στα ύψη στη Γερμανία

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 μηνών στη Γερμανία, καθώς το κρύο και οι χαμηλές ταχύτητες ανέμου επιβαρύνουν την προσφορά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τιμές για την Παρασκευή το βράδυ διαμορφώθηκαν στα 313,27 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε δημοπρασία στο Epex Spot. Αυτό συγκρίνεται με 198,35 ευρώ για την ίδια περίοδο την Πέμπτη. Στη Γαλλία, η περίοδος με την υψηλότερη τιμή την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 223,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης ενδέχεται να συσφίξουν περαιτέρω, καθώς οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν τον αυξανόμενο κίνδυνο ενός φαινομένου ξαφνικής στρατοσφαιρικής θέρμανσης αργότερα αυτόν τον μήνα.

Το ατμοσφαιρικό φαινόμενο αναμένεται να στείλει ένα κύμα αρκτικού αέρα στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Είναι ασυνήθιστο για τον Νοέμβριο και η επακόλουθη περίοδος κρύου πιθανότατα δεν θα φτάσει πριν από τον Δεκέμβριο, οπότε και θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης θέρμανσης και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.