ΗΠΑ: Στο 4,4% αυξήθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Σεπτέμβριο, μετά τη συρρίκνωση της απασχόλησης τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 119.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι πρόβλεψης για 50.000.

Τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας, ενώ τον Ιούλιο είχαν δημιουργηθεί 72.000 θέσεις εργασίας.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 4,4% από 4,3% τον Αύγουστο.

Το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,2% και ετήσια άνοδο 3,8%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,3% και 3,7% αντίστοιχα.

Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 64,4%.