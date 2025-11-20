#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Στο 4,4% αυξήθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Δημιουργήθηκαν 119.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο έναντι πρόβλεψης για 50.000. Ετήσια άνοδος 3,8% στο μέσο ωρομίσθιο. Στο 64,4% η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

ΗΠΑ: Στο 4,4% αυξήθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 15:39

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Σεπτέμβριο, μετά τη συρρίκνωση της απασχόλησης τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 119.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι πρόβλεψης για 50.000.

Τον Αύγουστο είχαν χαθεί 4.000 θέσεις εργασίας, ενώ τον Ιούλιο είχαν δημιουργηθεί 72.000 θέσεις εργασίας. 

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 4,4% από 4,3% τον Αύγουστο. 

Το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,2% και ετήσια άνοδο 3,8%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,3% και 3,7% αντίστοιχα. 

Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 64,4%. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Στις 220.000 οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε 24% το εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο

ΗΠΑ: Ανοδος 1,4% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο

ΗΠΑ: 232.000 νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο