Δαπάνες $4,7 τρισ. για ΑΙ έως το 2030 προβλέπει η UBS

Οι δεσμεύσεις δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη θα διπλασιαστούν τα επόμενα πέντε χρόνια σε σύγκριση με τα υφιστάμενα σχέδια, σύμφωνα με προβλέψεις της ελβετικής τράπεζας UBS.

Στις προβλέψεις της για το 2026, που δημοσιεύθηκαν σήμερα, η UBS εκτιμά ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες (capex) για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα παραμείνουν κινητήρια δύναμη βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης στις αγορές.

Η UBS προβλέπει ότι θα δαπανηθούν 4,7 τρισ. δολάρια σε παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ 2026 και 2030, έναντι 2,4 τρισ. δολ. που έχουν ήδη προγραμματιστεί, βάσει περισσότερων από 40 ανακοινώσεων που δημοσιεύθηκαν μόνο φέτος.

Αναμένει επίσης ότι 571 δισ. δολάρια αντιστοιχούν σε δαπάνες του 2026 (αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 500 δισεκατομμυρίων λιρών).

Για να συνεχιστεί η δυναμική, οι ηγέτες της τεχνολογίας και οι επενδυτές πρέπει να πιστέψουν ότι η μελλοντική ζήτηση δικαιολογεί τις σημερινές σημαντικές επενδύσεις, επισημαίνει η UBS, προσθέτοντας:

«Η πρόσφατη επέκταση των κέντρων δεδομένων σημαίνει ότι η εγκατεστημένη χωρητικότητα τσιπ θα μπορούσε να υποστηρίξει 25πλάσια αύξηση στη χρήση των chatbot. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα chatbots -η προσμονή του επόμενου κύματος, που θα περιλαμβάνει αυτόνομη (agentic) τεχνητή νοημοσύνη (πολλαπλοί εξειδικευμένοι παράγοντες που συνεργάζονται για την αναπαραγωγή εργασίας γνώσης), φυσική τεχνητή νοημοσύνη (ρομπότ, αυτόνομα οχήματα) και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Οι επιχειρήσεις γίνονται γρήγορα χρήστες Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αυτόνομη Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε έως το 2030 να οδηγήσει τη ζήτηση για υπολογιστικές εφαρμογές σε πέντε φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή εγκατεστημένη βάση. Η φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση. Με εκατομμύρια ρομπότ ήδη σε ανάπτυξη και προβλέψεις για ένα εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ που θα πωλούνται ετησίως έως το 2030, η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο».