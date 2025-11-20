Νέα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Κίεβο βομβάρδισε μεταξύ άλλων το διυλιστήριο Ριαζάν, το οποίο είχε στοχοποιήσει και την περασμένη εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 15:57

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου Ριαζάν και Ίλσκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το διυλιστήριο Ριαζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη, επιφέροντας πλήγμα και προκαλώντας πυρκαγιές κοντά σε εγκαταστάσεις δευτερογενούς επεξεργασίας πετρελαίου.

Η Ουκρανία είχε πλήξει και την περασμένη εβδομάδα αυτό το διυλιστήριο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε ότι το διυλιστήριο Ίλσκι βομβαρδίστηκε χθες βράδυ από τις μονάδες του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

