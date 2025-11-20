Οι Κινέζοι κερδίζουν τη μάχη των plug-in υβριδικών στην Ευρώπη

Η BYD και άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρωταγωνιστούν στην αγορά των φορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο μάχης για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Δύσης.

Παρόλο που περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και μια μεγάλη μπαταρία, τα υβριδικά είναι συχνά πιο ρυπογόνα από ό,τι διαφημίζεται, πολλοί τα θεωρούν μια «πράσινη» ενδιάμεση επιλογή για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα.

Για τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, αποτελούν επίσης ένα τμήμα της αγοράς όπου μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στους κλασικούς κινητήρες απέναντι στους Κινέζους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι έχουν αποκτήσει προβάδισμα όσον αφορά τις δυνατότητες και το κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται ήδη να έχει χάσει και αυτόν τον πόλεμο, πριν καν αρχίσει.

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν έντονα τις Βρυξέλλες να παρατείνουν την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης για το 2035, ώστε να επιτραπούν τα υβριδικά αυτοκίνητα και άλλες τεχνολογίες, οι κινεζικές μάρκες έχουν ήδη αρχίσει να κερδίζουν τους καταναλωτές με τα φορτιζόμενα υβριδικά οχήματά τους που είναι φθηνότερα και έχουν μεγαλύτερη αυτονομία.

«Σήμερα, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν βρίσκονται ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τους Κινέζους όσον αφορά την τεχνολογία των φορτιζόμενων υβριδικών», δήλωσε στους Financial Times ο Πέδρο Πατσέκο, αναλυτής της Gartner. «Αν η αγορά επρόκειτο να στραφεί στα φορτιζόμενα υβριδικά το 2035 στην Ευρώπη, θα κατέληγε πάλι στα χέρια των Κινέζων», πρόσθεσε.

Το Seal U της BYD είναι το φορτιζόμενο υβριδικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 5,5% στην κατηγορία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με τη Schmidt Automotive Research. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Jaecoo 7 της Chery ήταν το φορτιζόμενο υβριδικό με τις καλύτερες πωλήσεις τον Αύγουστο.