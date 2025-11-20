ΗΠΑ: Στις 220.000 οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκε στις 220.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν υψηλότερη μέτρηση στις 230.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, ανήλθε στις 224.250.

Ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ήταν 1,974 εκατ. από 1,95 εκατ. μια εβδομάδα νωρίτερα.