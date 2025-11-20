#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Νέα άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Οκτώβριο

Οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 1,2% τον δέκατο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,1 εκατ. μονάδων, έναντι 4,05 εκατ. τον Σεπτέμβριο.

ΗΠΑ: Νέα άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 17:05

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, μετά την οριακή άνοδο που σημείωσαν τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 1,2% τον δέκατο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,1 εκατ. μονάδων, έναντι 4,05 εκατ. τον Σεπτέμβριο. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση στις 4,08 εκατ. μονάδες. 

Τον Σεπτέμβριο οι μεταπωλήσεις κατοικιών είχαν ενισχυθεί κατά 1,3%.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 415.200 δολάρια, 2,1% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Gov.gr Wallet αποθήκευση πληροφοριών για τα ακίνητα

Ο «πράσινος» σχεδιασμός των νέων γραφείων της Παρευξείνιας Τράπεζας

Dimand: Προχωρά το project των 154 εκατ. στo Φιξ Θεσσαλονίκης

Νέα διευρυμένα κριτήρια για ένταξη στο «Σπίτι μου ΙΙ»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο