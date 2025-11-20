ΗΠΑ: Νέα άνοδος στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Οκτώβριο

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, μετά την οριακή άνοδο που σημείωσαν τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 1,2% τον δέκατο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,1 εκατ. μονάδων, έναντι 4,05 εκατ. τον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση στις 4,08 εκατ. μονάδες.

Τον Σεπτέμβριο οι μεταπωλήσεις κατοικιών είχαν ενισχυθεί κατά 1,3%.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 415.200 δολάρια, 2,1% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβριο.