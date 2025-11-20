#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Τράπεζες και διυλιστήρια Κίνας και Ινδίας συμμορφώνονται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

«Αποφεύγουν το ρίσκο, αναγνωρίζουν τη σημασία των σχέσεων με τη Δύση και τείνουν προς τη συμμόρφωση», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

ΗΠΑ: Τράπεζες και διυλιστήρια Κίνας και Ινδίας συμμορφώνονται με τις κυρώσεις στη Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 19:15

Τράπεζες και διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας τείνουν να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα που αποκομίζει η Μόσχα από τις πωλήσεις πετρελαίου και με τα οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πολλές κινεζικές και ινδικές επιχειρήσεις γνωρίζουν τις κυρώσεις και «αποφεύγουν το ρίσκο, αναγνωρίζουν τη σημασία των σχέσεων με τη Δύση και τείνουν προς τη συμμόρφωση», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους σε τηλεφωνική επικοινωνία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

